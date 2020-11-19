由於單薪風險高，加上女性意識抬頭，女子投入職場比例提升，雙薪家庭已然成為台灣社會常態。不過日前就有網友不禁好奇，如果家庭收入僅靠丈夫支應，年薪要賺足多少才能讓妻子安心成為全職家庭主婦？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「Boy-Girl板」以「男生年薪多少，女生才能安心做家管」為題，PO文指出，台灣社會普遍對於22K的低薪環境感到不滿，讓他不禁好奇，「所以到底年薪要多少，女生才能當家庭主婦？難道以前家管比例比較高嗎？以前薪水也比較高？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「年薪最保守120萬以上」、「你老婆年薪低於50萬，賺的比保母費還低就乾脆待在家」、「至少300萬，要大於兩個人上班的錢」、「算一算就知道300萬一年，差不多就是維持一個還可以的家庭所需的開銷」、「300萬是一個可以栽培孩子的家庭收入」、「一定要另一方薪水大於兩人收入一些啊，還要多存萬一失業的錢，300萬根本是基本的好嗎，小孩要學才藝補習，大人要存養老金」、「看各縣市的平均家戶所得再加個20％左右吧，300萬太誇張，多少雙薪都達不到」、「普通家庭100萬，小康家庭200萬」。

不過也有過來人點破關鍵，「現在沒有在當家管的，女人經濟獨立比例大幅度上升」、「身為過來人的子女奉勸最好出去工作，領的少也要去，不然跟社會脫節」、「覺得女生也要賺錢啦～經濟也要獨立」、「母湯，不管男方賺多少都一定要工作自己有錢才有安全感」、「不管多少都要工作，不然哪天老公外遇或是生病什麼的要怎麼辦」。