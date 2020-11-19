隱形富豪重鎮！雲林縣西螺鎮農會日前在臉書宣布存款突破新台幣180億元，且帳戶內最少200萬起跳，甚至還有上億戶頭，為全縣之冠，持有者多是辛勤耕作的農民，消息一出也讓不少人驚呼「怎麼辦到的？」更有網友點破2點關鍵，忍不住吐槽天龍人「瘦死的駱駝還是比馬大！」

雲林縣西螺鎮農會17日高調在臉書貼文狂賀「本會存款突破180億」，讓外界驚呼究竟是如何辦到的？對此，西螺農會信用部主任林字都表示，由於存戶多數是農民，他們努力耕作，也認真存錢。

根據統計，西螺鎮農會會員1萬人，平均每戶存200萬，其中存款破千萬者逾200人，還有人擁有上億存款，可說是隱形富豪重鎮。

林字都表示，農民生活簡樸，穿的是輕便的汗衫，開的也是方便進行農活的小貨車，骨子裡依然是老實的「作田郎」，錢賺得多也存得多，選擇每天低調度日。

消息一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「原來農夫那麼賺」、「資產有一千萬不稀奇，但是存款有一千萬以上…超扯的吧」、「台灣米倉啊，又一堆做醬油的都在西螺」、「農民有錢也是一輩子省下來的，早晚被通膨吃光」、「羨慕欸！我在農會只有千萬貸款」、「耕農靠天吃飯的，天氣好真的超賺」、「這只有存款，農民還有好幾甲的地，價值驚人」、「農民本來就超賺，高中同學112電機系畢業跑回家種田」。

也有網友指出「瘦死的駱駝還是比馬大！」直言農民的現金存款本來就比天龍國的社畜多，畢竟農牧這行業吃金流；再者，農民本來就有地，一分不靠馬路的地，價值約50萬至70萬，再怎樣都有辦法套現，讓他不禁吐槽「天龍社畜就只會整天吹噓自己30萬／月」。