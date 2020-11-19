貓奴們對於「貓咪是水做的」這句話肯定不陌生，因為貓主子的身體十分柔軟，猶如液體一樣，能夠以超不科學的姿勢，「融入」不同形狀的容器。除了柔軟度驚人之外，國外有一隻黑貓的腰力也不同凡響，日前被飼主意外捕捉到「一秒倒立」的超狂神技，畫面曝光隨即掀起網友熱議。

推特帳號「kittens」日前PO出一段影片，只見身材纖細的黑貓，原本在家中走道上站立不動，突然下一秒直接將後腿往上用力一蹬，僅用前肢支撐著自己全身的重量，輕鬆維持平衡，並且游刃有餘的使出倒立行走的絕技，在飼主面前大展身手，最後更故作若無其事的瞄了飼主一眼，隱身在牆後。

畫面曝光後，網友全看傻了，紛紛留言直呼「瑜珈貓」、「這是奧運得獎者需要的技能」、「傑克這真是太神奇了」、「我從來沒有忌妒過貓」、「這伸展我給100分」、「根本是老闆等級的伸展運動」。

過去也有PTT網友分享友人家中飼養的橘貓伸懶腰照片，但是因為動作太過浮誇，將腰從背部對折，瞬間一秒變身「大法師」，在網路上瞬間爆紅。