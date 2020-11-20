大陸江蘇一名養雞場老闆日前發現，農場內的雞經常不見，但卻一直抓不到偷雞賊，只好加裝監視器逮人，沒想到兇手竟是一隻黃金獵犬，而且偷雞手法非常熟練，經警方調查得知，幕後主使者竟是黃金獵犬的主人，由於他吃過對方養的雞，覺得好吃心生歹念，竟訓練狗去偷。

調閱監視器發現，狗被人載來農場偷雞，之後又被同夥載走(影片來源/youtube/看看新聞)

綜合陸媒報導，謝姓師傅是一名養雞場老闆，日前發現養雞場的雞經常莫名消失，前後至少少了300多隻，但卻一直抓不到小偷，因此加裝監視器，豈料查看畫面後，發現偷雞賊竟是一隻黃金獵犬，而且手法非常熟練，看似有人訓練的。

警方調閱養雞場及附近的監視器畫面，發現黃金獵犬偷到雞後，便與另一名男子上車離開，進一步調查得知，謝姓師傅曾經送幾隻雞給黃金獵犬的張姓主人，而他也是附近的飯店老闆，他吃完以後，覺得雞非常好吃，因此便訓練自己的狗去偷雞。

謝姓師傅得知後，無奈的表示「狗是蠻聰明的，但人不應該幹這種事啊」。而警方表示，雖然犯案金額並不大，但由於張男多次作案，性質較為惡劣，目前已被採取強制措施。不少人回應「金毛是無辜的」、「金毛不忠主子，怎麼能把主子供出來呢？以後還怎麼面對主子」。