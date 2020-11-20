民眾在買屋或租屋前，不只會考慮價格，還有交通、生活便利性，最近日本有業者出租房屋，地點位於東京都八丈島，是一間單層樓的房子，但有趣的是，租屋甚至還附「公車」，意外引發外界關注，而「公車」用途曝光後，讓不少人直呼想租。

根據日媒《Jタウンネット》報導，不動產業者「HACHIJO-HOUSE」近日曝光一棟出租房子，面積約74平分公尺，租金為7萬日幣（約新台幣1.9萬），內部擁有3間房、1衛浴及辦公空間等，更標榜這棟房子「非常適合在家工作的人」，但有趣的是，房客租房不只租到房子，業者還加碼附一輛公車。

照片曝光後，只見一棟白色平房旁，果真停了一輛公車，業者「HACHIJO-HOUSE」表示，這一輛公車於2019年10月，從東京立川市運至八丈島，面積約15張榻榻米的大小，能夠擺放大量工具及書籍，可當作書房所用，不僅如此，遇到停電等緊急狀況時，還能發動引擎，作為臨時避難所。

業者提到，八丈島雖然是離島地區，但島上環境清幽，且網路使用正常，很適合遠端工作者，而島上聽聞也有漫畫家定居，「希望能開發出新生活方式的出租房，增加民眾移居八丈島的意願」，由於租屋還附公車非常特別，因此目前房子已租出去了。