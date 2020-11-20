最萌保全！泰國那空那育府(Nakhon Nayok)一頭4噸重的野生大象，日前闖入民宅找食物吃，一旁的樹全被壓倒，期間試圖跑進花園，眼前竟出現一隻小貓，站在門口喵喵叫阻止大象進入，彷彿在使出「獅吼功」，而體型大貓咪好幾倍的大象見狀，馬上被小貓的氣勢嚇跑。

根據《每日郵報》報導，17日晚間一頭野生大象，為了找尋食物，因此闖入那空那育府一間民宅，當時牠站在花園入口，而旁邊的樹疑似都被牠壓壞，豈料前面竟出現一隻小虎斑貓，擋在入口不讓大象進入，由於兩者體型相差懸殊，小貓勇敢保衛家園的模樣，也在網路上引發討論。

Who's the scaredy-cat now? 💪 由 Daily Mail 發佈於 2020年11月18日 星期三

當地森林守護員諾拉辛(Amnat Norasin)透露，這一頭大象名叫Pai Salick，目前已35歲，以在住戶花園亂踩找食物聞名，平時雖生活於附近森林裡，但晚上牠就喜歡到民宅趴趴走找東西吃，因此附近鄰居都認識牠，而花園每次都被踩爛，也讓居民傷透腦筋。

屋主則表示，3歲小虎斑貓名叫辛巴(Simba)，原本是一隻流浪貓，由於經常出現在他家附近，因此才將牠收編，而辛巴個性較為凶悍，不喜歡任何動物闖入牠的地盤，最後Pai Salick看小貓不好惹，被嚇到轉身離開。而泰國約有2千頭大象生活在野外，受到當地法律保護，若有人殺害大象，最高可判處3年有期徒刑，並處以1千泰銖罰款。