老虎雖然生性兇猛，但牠們小時候就像貓一樣，甚至還被稱作「大貓」。韓國一檔動物保育頻道，日前分享小老虎施打疫苗的影片，只見牠們活潑亂跳，對每一件事都充滿好奇，期間甚至還跳進水中游泳，當下才意識到自己不會游泳求助，最終被無奈的虎媽媽叼上岸。

2隻小老虎不斷往水池裡衝，虎媽只好一次又一次的將牠們叼回來(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

Youtube頻道《SBS TV동물농장x애니멀봐》分享的影片中，介紹韓國動物園一隻朝鮮虎(東北虎)，育有兩隻小老虎，分別是雄性Taebeom和雌性Mugung，日前牠們進行例行性檢查，被保育員抓住施打疫苗時，模樣像小貓一樣不敢亂動，直到鏡頭靠近時，Mugung疑似才意識到不對勁，甚至還氣到發出低吼聲。

而兩隻小奶虎檢查完畢後，與虎媽媽一起至戶外放風，不過由於此為新展示區域，因此虎媽略顯緊張，不斷地走動熟悉環境，繞了將近5分鐘後，確認身旁沒有危險後，才放下戒心，而小老虎們則完全不在乎，一看到水池就直接衝進去玩，其中一隻甚至興奮到摔倒，讓人看得哭笑不得。

性格好奇的Mugung，忍不住跳入水中，但當下牠才發現，自己根本不會游泳，因此開始發出求救聲，而虎媽聽到後馬上跑過去，從水中叼出孩子，眼神中充滿無奈，不過因牠們還處於貪玩階段，小奶虎完全不管自己會不會游泳，不斷輪流往水池裡衝，讓虎媽非常傷腦筋。

老虎媽三番兩次將寶寶叼回草地上放，期間小老虎甚至還生氣，跳到媽媽的身上，彷彿在說「不要攔我，我還要繼續玩」，模樣非常可愛，直到牠們玩累後，虎媽才得以喘口氣，讓不少人笑翻「小老虎根本像貓啊」、「不管老虎有多兇，對自己的小孩還是沒輒」。