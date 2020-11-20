台積電身為全球晶圓代工龍頭，高收入、福利好的印象也讓它成為許多人夢想中的職場，加上近日股價狂飆，一舉一動都受到各界關注。日前就有一名上班族透露，身邊同事靠著持有台積電股票，賺進30萬至60萬不等，讓他心動想將薪水轉換成股票或其他投資，藉此大發橫財，也開始思考「只靠薪水賺錢是不是太慢了？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，身邊好幾個同事靠著持有台積電股票賺進30萬至60萬，而這樣的金額，若想靠薪水賺進，至少要工作半年至一年才能達到，加上如今物價只漲不跌，「一杯珍奶大杯都可以破50元，一個便當90、100元，更別提房價飆漲的速度了，感覺薪水越來越不值錢」。

有鑑於此，讓他不禁思考，「是不是一領到薪水，應該把薪水轉換成股票或其他投資之類的？只存錢或放定存，也感覺越存越薄，只靠薪水賺錢是不是太慢了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我都拿去買期貨」、「是很慢啊，但餓不死你」、「真的～我有8張年初買均價280的GG（台積電），現在獲利比我的年薪多」、「你要會分散風險、懂得投資組合」、「股票投入本金也高啊」。

不過也有人狂勸「你不怕變壁紙就去啊」、「賠的時候不要哭」、「做人腳踏實地好一點，不要貪求不屬於自己的東西」。