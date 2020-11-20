色彩斑斕的蝴蝶與飛蛾都是由讓人望而生畏的毛毛蟲變化而來，但為何明明都是昆蟲，蝴蝶和飛蛾在人類心中的觀感卻天差地遠？前者常被文人墨客寫作佳句，傳頌世人；後者卻常常讓人覺得噁心，避之唯恐不及。對此，就有網友點出背後關鍵差異，掀起熱議。

原PO今（20日）在PTT「八卦板」以「為什麼蛾很噁蝴蝶就不會」為題，PO文指出，周遭親朋好友看見飛蛾，往往避之唯恐不及，但是見到蝴蝶時，態度卻相當輕鬆自在，如此兩極化的現象，讓他百思不得其解，「有人想過兩個是類似的概念嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「蝴蝶也很噁」、「蝴蝶一樣噁，那個肚子跟肥宅一樣軟」、「其實你細看蝴蝶，也長的蠻可怕的」、「蝴蝶遠看可以，近看我無法」、「好像很多人不知道蝴蝶不只吸花蜜，只要是營養的汁液都會喝，像是屍水」、「分類學上沒在分蝴蝶跟蛾，國外也是，這陋習該改一改了」。

也有不少人進一步分析，點出背後關鍵，「人類刻意醜化啊！像螞蟻被人類美化成勤勞團結的昆蟲，事實根本不是如此，只是人類扭曲的美化」、「你忘了人類就是雙標生物之王」、「醜就討厭，跟人一樣」、「外貌協會啊」、「蝴蝶滿會閃人類的，蛾常常飛到身上，噁心」。