台灣多山岳，不時有山難意外發生。對此，就有網友不解，盜伐猖獗的山老鼠為何鮮少發生山難意外？貼文一出隨即掀起熱議，更有知情網友揭密其專業背景，包括直言「他們在山裡待幾個禮拜不是問題！」

原PO今（20日）在PTT「八卦板」以「山老鼠為何不太會發生山難迷路？」為題，PO文指出，山老鼠經常出入深山，不僅要背負重物，也會面臨被野獸攻擊的命運，但是卻很少傳出山老鼠發生山難迷路，讓他不禁好奇，「他們的登山經驗，應該比很多登山客更豐富才對，為何山老鼠不太會發生山難？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「山老鼠死了你也不知道啊」、「被黑熊兩掌打掉山谷還要跟你報備嗎？」、「山老鼠不會報案啊，死了直接變黑數」、「發生了同夥也不敢報案，而且少個人分錢更好」、「請看每年失蹤人口數據」、「山老鼠很多是逃跑的外勞，死了也沒人管」。

不過也有內行人揭密「認真說，山老鼠很多都認的出獸徑」、「野外求生技早就點滿」、「上次聽一個接駁大哥說，現在山老鼠很多都東南亞部隊出身的，在山裡待幾個禮拜不是問題」。