俄羅斯一對專門營救大貓動物的夫妻Mikhail Zaretsky和妻子Jenia，成立了一個老虎庇護中心，日前他們接手了一隻疑似被老虎媽媽放棄的小奶虎，並且釋出老虎寶寶洗屁股的影片，只見小奶虎一臉呆萌，加上聲線獨特的「菸酒嗓奶音」，讓網友聽了直呼「已融化啦！」

Mikhail Zaretsky夫妻長年致力於動物救援，專門收留那些生重病及受虐的大貓動物，在兩人的精心照顧和訓練下，家中十餘隻大貓都能和平相處。

日前他們接手了一隻來自動物園的老虎寶寶，由於牠一出生就很虛弱，加上老虎媽媽不擅長照顧，夫妻兩人毅然決然的對小奶虎伸出援手，每天定時餵奶，還幫牠把屎把尿，就是希望牠能長得頭好壯壯。

日前小奶虎不小心弄髒了身體，直接被抱到洗臉檯上洗澡，只見Jenia頻頻伸手試水溫，等到水溫適宜後，就接著進入洗屁股的重頭戲，只是小奶虎似乎不喜歡身體被水濺濕，不斷使出「菸酒嗓奶音」不停嘎嘎叫，一臉呆萌卻又拿Jenia沒轍的模樣讓網友看了十分療癒。

影片曝光後，短短一天就累積逾13.7萬人次觀看，不少網友紛紛留言直呼「叫聲太魔性了」、「比洗我家貓咪還要乖」、「瞬間被叫聲融化」、「感覺好像在抱絨毛娃娃」。