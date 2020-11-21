大貓熊寶寶「圓寶」學會走路後，也結交到不少朋友，例如「藍桶君」、「水盆君」，平時就喜歡爬到好友身上玩，搞得全身溼答答，讓負責照料貓熊的保育員「彪拔」看得哭笑不得，「圓寶」現在也開始會學媽媽的動作，模樣非常可愛，融化一群粉絲。

大貓熊寶寶「圓寶」跑到水盆君上玩，屁股甚至還泡浸水盆中(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

臺北市立動物園近日分享「圓寶成長日記」，只見大貓熊寶寶「圓寶」玩累了，經常就在原地斷電入睡，上一秒明明還在走動的牠，下一秒身體就開始搖搖晃晃，直接倒在地上睡著，而姊姊「圓仔」也是如此，只要一找到舒服的地方，也能馬上進入夢鄉。

姊姊「圓仔」跟妹妹一樣，找到舒適的地方也能秒入睡（圖／臺北市立動物園提供）

而隨著「圓寶」越來越大，牠也開始模仿媽媽的動作，窩在牆邊與「圓圓」肩並肩吃竹葉，儘管動作沒有媽媽熟捻，有時欲咬竹葉時，甚至還因未拿好而吃不到，儘管牠目前還未見客，但每一天都忙著與朋友玩，有時一塊毛毯就能讓牠玩很久。

「圓寶」上一秒明明還在玩，下一秒就斷電秒睡著（圖／臺北市立動物園提供）

而「圓寶」也最愛與水盆君玩，經常抱著它爬上爬下，有事沒事就撥撥盆內的水，甚至還一整隻爬上去玩，把屁股浸在裡面，完全不在意是媽媽「圓圓」的水碗，身體也因此被弄得溼答答，保育員「彪拔」發現後，只能無奈幫牠擦乾淨。