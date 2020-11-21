不少人將貓狗當成自己的孩子，經常會出現與寵物親嘴、共吃等行為，但這並非每個人都能接受的。日前一名網友至餐廳消費時，發現鄰桌顧客帶愛犬來用餐，豈料他們竟使用「店家的餐具餵狗吃飯」，讓不少人直呼太噁心，指狗用過的餐具誰還敢用。

一名網友在《爆怨2公社》提到，近日到餐廳吃晚餐時，發現鄰桌顧客帶了愛犬一起來，原先並不以為意，豈料下一幕讓他看傻眼，對方竟使用店家的餐具，直接裝食物餵狗吃，而狗的前肢甚至還趴在餐桌上，讓他無奈的表示「愛狗人士的各自行為，不代表大家都認同」。

不少網友表示「餐廳吃飯帶寵物，真的對旁人來說很不衛生，這種餐廳我都拒絕往來」、「我對狗沒意見，但碗盤那種東西，下一個客人知道誰敢用，一點水準都沒有」、「我養狗也愛狗，但絕對不會在非寵物餐廳裡面，讓狗做出這樣的事情。狗狗不懂，但飼主總該懂啊，而且這不是自己家，怎麼能夠這樣子呢？」。

還有不少人遇過類似狀況，「應該要直接制止。有一次有人的鸚鵡在桌上走動，我立刻請她抱走，她們還不理會，結果驚動樓管請她們離開」、「我曾經勸過一位阿婆別這樣，那阿婆指著狗狗說他兒子，我緩緩的回『還真有母子臉』就離開了」、「這種人最討厭超沒公德心，以前做火鍋店時，也遇到這種沒水準的奧客，造成店家困擾，旁邊客人看到都不敢用餐具，跟奧客反應無效，只換來奧客的投訴跟謾罵，最後我還要把狗狗用過的餐具丟掉」。