為了求偶打破紀錄！印度有一隻3歲半的雄性老虎，去年6月為了求偶，因此離開馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)其中一區的棲息地，花了9個月的時間，走了3千公里的路，今年3月才安頓於另一個保護區，但牠走了這麼長距離，仍未找到雌性老虎交配。

根據《BBC》報導，3歲半的沃克（Walker）於去年6月，離開西部的棲息地，展開尋找伴侶的旅程，從全球定位系統（GPS）進行追蹤，發現牠主要在晚上行動，且並未以「線性方式」移動前進，從農田、溪流到公路上，都能看到沃克的足跡。

沃客從冬天走到夏天，一共走了1864英里(約3000公里)，而馬哈拉什特拉邦保護區冬季，是棉花生長的季節，高大的作物正好幫助沃克躲藏，順利穿越農場，期間獵殺野豬與牛做為食物，走過馬哈拉施特拉邦7個區域，還有鄰近的泰蘭加納邦(Telangana)。

花了9個月的時間，沃克最終在馬哈拉什特拉邦另一個保護區德揚伽（Dnyanganga）安定下來，動物保護官員尼丁（Nitin Kakodkar）透露，「牠在這沒有領土問題，且擁有足夠的獵物」，德揚伽佔地205平方公里，有藍牛羚、野豬及花鹿等動物，不過沃克卻是唯一一隻老虎。

目前動物保護單位正在考慮，是否將一隻母老虎轉移至德揚伽，給沃克作為配偶，這將會是前所未有的計畫，但由於沃克所待的棲息地面積並不大，再者旁邊有農場及退化的森林，老虎的出現將對當地生態造成影響，獵物們將形成壓力，假若成功轉移、繁殖，出生的幼虎長大後，也將遷移到其他地方。