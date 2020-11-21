美國科羅拉多州一名登山客爬山時，突然聽到疑似狗的悲鳴聲，由於山區人跡罕至，擔心可能有狗受困，搜尋後卻未發現狗的蹤影，而下山詢問當地村民後，都認為她應該是聽到狼嚎，不過她仍不死心，堅持搜尋好幾天後，成功找到失蹤6星期的狗。

綜合外媒報導，史密斯(Trinity Smith)熱愛登山，2017年登上高山Mount Bross，期間竟聽到狗的悲鳴聲，由於這是一座人跡罕至的深山，因此不太可能住人，且狗聲很快就消失，當初以為是自己聽錯，但為了保險起見，因此再次折返進山，但卻未發現狗的蹤影。

Dog Chloe miraculously spent weeks alone on Mount Bross before a couple of good Samaritans rescued and brought her home. 由 Glenwood Springs Post Independent 發佈於 2017年9月28日 星期四

史密斯下山後，詢問當地村民，許多人都認為，她應該是聽到狼嚎，但史密斯仍不放心，隔天又與朋友尼可(Sean Nichols)上山搜尋，找了約4個小時後，由於山上天氣多變，因此天空烏雲密布，甚至難以辨別方向，「當時我們仍然未聽到任何聲音，又開始下大雪，手機也沒電了，正當我們決定放棄時，突然聽到狗的啜泣聲」。

史密斯循聲找到狗，發現牠受困於山邊，已經瘦成骷髏，看起來奄奄一息，當時尼可甚至以為牠已死了，靠近看才發現牠仍在呼吸，所幸在他們的幫助下，將狗成功抱下山，並載至獸醫院治療，透過臉書成功找到狗主人，飼主是奧斯本（Larry Osborne）和他的妻子帕特爾（Anouk Patel）。

奧斯本透露，狗的名字是Chloe，已經失蹤6個星期，是一隻拉不拉多混比特犬的混種狗，當時女主人帶狗上山散步，豈料期間卻走失了，原本以為牠會自己跑回家，沒想到卻再也看不到牠，儘管他們曾多次上山找狗，但都未發現愛犬的蹤跡，而Chloe失蹤前約40公斤，被發現時只剩11公斤，不知道牠是如何在山上獨自生活的，讓不少人直呼奇蹟。