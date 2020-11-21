只要兩人相愛了，年齡就不是距離。越南有一對嬤孫戀，由於年齡相差太大，因此在當地造成轟動，兩人甚至於2018年結婚，還高調曬出結婚照，而如今事隔快3年，女方近日曝光全家福照，又意外獲得關注，不少人驚呼，62歲的阿嬤看似越活越年輕。

綜合越媒報導，高平市一名62歲水療中心老闆李杜秀（Le Thi Thu Sao，音譯），2017年12月透過網路認識26歲趙後港（Trieu Hoa Cuong，音譯），兩人隨即陷入愛河，交往半年後便決定結婚，但由於兩人年齡差36歲，不只受到外人嘲諷，就連家人也不同意。

Tương tác nay còn đâu... Ai nhìn thấy thì để lại một chấm (.) Để biết mình chưa lạc mất nhau... 由 Hoa Cương Thu Sao 發佈於 2020年11月14日 星期六

儘管感情被人質疑，但他們仍不放棄，於2018年正式完婚，在當時造成轟動，而近日李杜秀還曬出全家福照，兩名女兒顏值高，而她似乎越來越年輕，表示結婚3年以來，夫妻倆受到太多質疑，承受非常大的壓力，如今已結婚3年，兩人仍非常恩愛，時間也見證他們的愛情，更稱丈夫就像是「甜湯」一樣，讓他們生活更甜蜜。

夫妻倆高調結婚，因此一直備受關注，李杜秀在婚後更稱懷孕，最終被爆是假的，甚至多次動整容手術回春，期間還爆出整容事故，不過李杜秀則表示，自己並不是為了要配得上鮮肉丈夫才動刀，而是她一直都在追求美，就算沒有結婚，她仍舊會為了美貌而進廠維修。

Chúc buổi tối an lành hanh thông mọi công việc nhé tất cả ace cô dì chú bác , bb và các cháu bình yên nhé ... 由 Thị Thu Sao 發佈於 2020年11月17日 星期二

外界曾嘲諷趙後港會娶給62歲的李杜秀，主要是為了錢，但李杜秀則回應，丈夫非常的勤奮，婚後會幫忙發送貨物、蓋新房等，「如果他是為了錢而娶我，婚後根本就不需要做體力活，更何況我也沒這麼有錢」。而趙後港則表示，他與妻子都是普通人，生活過的很務實，每年會用各種方式慶祝結婚紀念日，例如近年就至板約瀑布拍攝婚紗沙龍照。