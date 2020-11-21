一般夫妻多數是由老婆管錢，藏私房錢成了不少男人的必備技能，但是無論是藏在馬桶水箱、床墊下，或是其他隱密的角落，最後仍難逃老婆的一雙火眼金睛。不過明代卻有一位男人堪稱是「史上最會存私房錢的老公」，不僅瞞過老婆，甚至幾經轉手收藏都沒有被發現，一藏就是600年！

整起事件要從2016年的一場拍賣會說起，拍賣地點位於澳洲，一名對大陸古文物興趣濃厚的收藏家，因為手邊缺少資金，不得已將一尊明代的羅漢木雕忍痛拍賣，在木雕鑑定的過程中，意外發現裡頭藏了一張折成2.5公分大小的銀票，讓在場人員全看傻了。

據悉這張銀票出自明代朱元璋時期，當時被藏入一個十分隱密的縫隙中，一般人幾乎不可能發現。就這樣，這尊羅漢木雕幾經轉手，卻沒有一個收藏家發現箇中秘密，直到近代專家透過360度無死角的掃瞄，才發現這張面值「壹貫」的銀票，上頭寫著「大明通行寶鈔」、「洪武三年月日」等字樣，儘管換算金額約值新台幣1千多元，但在當時仍然算是一筆大數目。

而洪武正是明朝朱元璋的年號，介於西元1368到1398年間，至於洪武三年的這張銀票則是在1370年所發行，距今已650年！