一位人妻透露，日前要幫家中老舊機車報廢，無奈車牌怎樣都拆不下來，就連車行也沒轍，眼看監理站即將打烊，她最後乾脆使出大絕招，暴力拆下整座車屁股，雙手拎著前往監理站報到，畫面曝光眾人全笑翻。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出，日前打算報廢家中的老舊機車，但是任職物流業的老公近日工作繁忙，她索性自行拆車牌，不過老車因為長年日曬雨淋，螺絲生鏽卡得十分緊，不管她怎麼拆，就是拆不下來，最後更硬著頭皮向機車行求助，最後也無功而返。

眼看監理站即將打烊，原PO拿著手上的老虎鉗，有了一個大膽的想法，「沒錯！我把所有連著的線都剪光，接著開始把那台車想像成是我老公的外遇對象，對那台車又打又扭又拉，東敲西踹…」果然在經過如此粗暴的拆卸過程，不到2分鐘，整組便拆了下來。

人妻暴力拆下整座車屁股，雙手拎著前往監理站報到。（圖／翻攝自臉書《爆廢1公社》）

就這樣原PO拎著「整個車尾燈」前往監理站報到，不過因為畫面太魔性，一路上包括監理站門口量體溫的老伯、排隊辦事情的民眾以及承辦人員等等，都克制不住驚訝的情緒仰天大笑，甚至還有志工阿伯大喊「妳怎麼把整個屁股都帶來了？」讓原PO無奈解釋「因為車牌拔不下來」更打趣自嘲「好了！這下全監理站的人都知道我帶了一顆機車的屁股來報廢了」。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「笑死有夠狂」、「高手在人間」、「霸氣啊！拿這個走路有風」、「後勁好強」、「女人果然不好惹！」、「真的是伶祖媽會把你的龍骨拆下來玩的fu」、「這下好了，妳老公應該也不敢跟妳吵架了」、「這下換監理站人員去頭痛要怎麼讓它們分離了」。