民眾出外旅遊若臨時找不到住宿，會選擇入住摩鐵，日前就有一名女網友透露，和老公相偕帶著孩子，一家四口入住摩鐵，沒想到他們一踏進房間就看見一台情趣八爪椅正在「前後移動」，當下女兒還一臉狐疑的問她「這椅子是什麼啊？」讓她又羞又窘，一旁的豬隊友早已笑到說不出話來。

原PO在臉書粉專《靠北住宿2.0》透露，一家四口前往桃園旅遊，因為天色已晚，所以直接找了一家摩鐵入住，而她因為身體疲憊不堪，想使用電動按摩椅放鬆肩頸，於是還特別詢問櫃檯人員「你們這裡有按摩椅嗎？」對方也說「房間裡有喔，小姐你一進門就會看到了」。

豈料他們一進房門，竟然看見一台情趣八爪椅正在「前後來回」運作中，讓天真無邪的大女兒止不住好奇心問道「馬麻，這椅子是什麼啊，怎麼長得跟一般按摩椅不一樣？」

原PO當下心裡冒出一堆髒話，「說好的電動按摩椅呢？怎麼會是這個讓人羞恥的八爪椅！」而老公在聽見女兒的問話後更是止不住噴笑，原PO也只能尷尬表示「這個是新型的按摩椅啦，專門鍛鍊大腿肌肉的，妳以後長大就會用了！」但也暗自發誓「老娘以後再也不帶小孩住摩鐵了！」

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言回應「上次我們也是住到有八爪椅的，小孩一直說椅子怎麼壞掉了」、「我們還住過有情趣用品販賣機的，嚇得我們趕快用棉被把它蓋起來！免得被小孩看到！」、「這種椅子真的很可怕…就算住摩鐵也盡量避開，不知道多少人用過，也不知道有沒有消毒」、「帶小孩住摩鐵超可怕！尤其是電視」、「要擔心的不是八爪椅，而是電視頻道吧」；不過也有過來人建議「你可以先問有沒有家庭房，如果沒有也可以先跟他說有小孩同住，請他先搬走」。