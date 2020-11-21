印尼政府昨（20日）在一艘停靠於巴布亞港口的船隻上，查獲74隻非法走私的黑頂吸蜜鸚鵡（black-capped lories），離譜的是，嫌犯為了不被發現，竟將每隻活生生的鸚鵡分別塞進寶特瓶內，手段十分殘忍。

綜合外媒報導，印尼法克法克鎮（Fakfak）警方發言人朱乃迪（Dodik Junaidi）表示，有船員聽到一只箱子內傳出奇怪聲響，沒想到19日一早打開箱子後，竟發現裡頭藏有74隻「寶特瓶鸚鵡」，可憐的鸚鵡不但不能翻身，更只能透過瓶口呼吸到稀薄的空氣，且其中已有10隻鸚鵡被活活悶死，嚇得他連忙報警。不過因為有關當局尚未查明這批鸚鵡的發貨地及目的地，尚未逮捕任何嫌疑人。

據悉，黑頂吸蜜鸚鵡是來自紐幾內亞與附近西南太平洋島嶼的原生物種，也是印尼的保育類動物，以花蜜、花粉、花朵、果實和昆蟲為食，常大群的聚集在結花或結實的樹上覓食；且叫聲響亮並帶有旋律，加上擁有漂亮繽紛的羽毛，在非法寵物市場中被視為珍寶。

事實上，印尼的鳥類黑市交易十分猖獗，利用寶特瓶走私鳥類的事件更是屢見不鮮，過去就曾有人用同樣的方式走私21隻被列為極度瀕危的黃冠鸚鵡，且一隻黃冠鸚鵡的價格約莫可賣到3萬台幣，最後被警方逮捕。