辛巴威日前發生一起駭人聽聞的鬣狗分食人類的事件，46歲男子馬賽卡（Tendai Maseka）在本月16日深夜11時許，躺在床上呼呼大睡，沒想到卻被闖進屋內的6隻鬣狗分屍活吃，隔天被發現時只剩下一顆頭顱在地，其餘破碎的軀幹和殘肢則散落在住家附近。

根據《太陽報》報導，馬賽卡生前最後的身影是在當地的一家酒吧被看見，事發當時，從馬賽卡的住處傳來淒厲的呼救聲，但沒有人前往關切，直到隔天警方獲報後，才發現馬賽卡家中的牆壁上濺滿許多血跡，疑似在遭到攻擊後，試圖與6隻發狂的鬣狗進行搏鬥，但仍難逃一死，最終被拖出室外遭到分屍活吃。

後來警方和搜救人員在馬賽卡的住家附近發現了他的頭顱以及破碎的軀幹和殘肢，死狀極其悽慘；此外，這群鬣狗也獵食了其他牲畜，包括馬、山羊及牛隻等。

目前相關單位正在追蹤這6隻鬣狗的足跡，並呼籲當地民眾必須時刻保持警戒，因為這群鬣狗極有可能再次闖入民宅或是在路上無差別攻擊人類。