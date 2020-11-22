今年8月玉山公園石山地區發生幼猴遭車撞死，母猴連續抱屍7天不捨放手的事件，近日當地再度傳出悲劇。日前一隻鱗蛇遭車輾斃，一隻黃鼠狼疑似被蛇屍吸引靠近，沒想到卻換來悲慘結局。
玉山國家公園在臉書發文表示，工作人員日前行駛阿里山公路準備上山時，發現沿途有多起路殺事件，包括小鼬獾和一隻鼠類。在接近國家公園範圍，約界碑以前的位置時，更目擊到「二次路殺」的心碎現場。
從附上的照片可以看到一條鱗蛇和一隻黃鼠狼的屍身一前一後並排在馬路上，工作人員推斷，照片中這條史丹吉氏斜鱗蛇應該是先在橫越馬路時遭車輾斃，屍身吸引黃鼠狼靠近掠食，卻不幸在「撿屍」過程中被後續經過的車輛二次路殺，場面十分觸目驚心。
玉管處指出，山中道路雖然讓民眾生活更便利，卻也把野生動物的棲地像切蛋糕般切碎，無法分辨的牠們也因此經常出現在馬路上。所以用路人注意路面除了可避開石頭、坑洞外，也可以保住許多動物們無辜的生命，呼籲民眾「駛入山林，請減速慢行」。
文章來源：FB/玉山國家公園
此外，如果在道路上發現路死動物的屍身，也可以在行有餘力且安全的狀況下，拍照記錄並上傳至特生中心的路殺社，為公民科學盡一份心力。之後，在確保衛生的前提下，再將動物遺體移至路旁或寄送至特生中心，以避免二次路殺的悲劇。
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