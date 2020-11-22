搭車驚魂！美國一名女子日前在紐約地鐵月台等車，卻在列車準備進站時突遭陌生男子推落鐵軌，讓周圍乘客全都嚇壞，所幸該女最後並無大礙。當時監視器的畫面在網路上曝光後也引起外界討論。
根據外媒報導，美國當地時間19日上午，一名女子在紐約聯合廣場（Union Square）地鐵站的月台等車，正當列車準備進站時，後方一名穿著連帽上衣的男子卻突然從後方加速衝刺，瞬間就將該名女子撞入軌道內。
因為事發突然，列車也剛好進站，讓周圍民眾嚇得四處逃竄尖叫，不少人還害怕的摀住眼睛和耳朵，不敢直視這驚悚的一幕。好在該名女子命大掉落在旁邊的枕木上，幸運逃過一劫，僅受到輕微外傷，並無大礙。
而附近的警方也將該名隨機推人入軌的嫌犯當場逮捕。調查發現，他是來自密西根州的24歲男子阿迪亞．維穆拉帕蒂（Aditya Vemulapati），疑似有情緒上的問題，目前沒有工作且無家可歸。至於為什麼他要攻擊他人則還有待釐清。
文章來源：Twitter/CeFaan Kim
文章來源：New York Post
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