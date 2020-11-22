Subway shove at Union Square 8:30am. Cops say suspect timed push so victim would get hit by train. Somehow she not only survived, but suffered only minor injuries; landed between the tracks. Cops say 24-year-old suspect Aditya Vemulapati is emotionally disturbed and homeless. pic.twitter.com/Qvy8xwgFTk — CeFaan Kim (@CeFaanKim) November 20, 2020

搭車驚魂！美國一名女子日前在紐約地鐵月台等車，卻在列車準備進站時突遭陌生男子推落鐵軌，讓周圍乘客全都嚇壞，所幸該女最後並無大礙。當時監視器的畫面在網路上曝光後也引起外界討論。

Homeless man who shoved woman onto NYC subway tracks held without bail https://t.co/UDNR550P0N pic.twitter.com/Bcvs0ViGTO — New York Post (@nypost) November 20, 2020

根據外媒報導，美國當地時間19日上午，一名女子在紐約聯合廣場（Union Square）地鐵站的月台等車，正當列車準備進站時，後方一名穿著連帽上衣的男子卻突然從後方加速衝刺，瞬間就將該名女子撞入軌道內。

因為事發突然，列車也剛好進站，讓周圍民眾嚇得四處逃竄尖叫，不少人還害怕的摀住眼睛和耳朵，不敢直視這驚悚的一幕。好在該名女子命大掉落在旁邊的枕木上，幸運逃過一劫，僅受到輕微外傷，並無大礙。

而附近的警方也將該名隨機推人入軌的嫌犯當場逮捕。調查發現，他是來自密西根州的24歲男子阿迪亞．維穆拉帕蒂（Aditya Vemulapati），疑似有情緒上的問題，目前沒有工作且無家可歸。至於為什麼他要攻擊他人則還有待釐清。