狗狗不只是人類最好的朋友，也因為機靈的反應經常立下大功！加拿大一名飼主日前帶著愛犬去滑雪，期間狗狗突然奔向某處樹叢狂搖尾巴，主人上前查看之後才發現有一隻走失的黃金獵犬正躲在雪地中瑟瑟發抖。

根據外媒報導，加拿大一名飼主養了一隻9個月大的德國剛毛指示犬（German Wirehaired Pointer）班卓（Banjo）。飼主表示班卓的鼻子從小就非常靈敏，如果聞到動物的味道就會搖尾巴或出現較為激動的肢體動作。

日前他帶著班卓來到薩克其萬省（Saskatchewan）滑雪，過程中班卓卻突然朝著樹林裡奔去，原本來以為牠是看到野兔或鳥等其他野生動物，沒想到當飼主跟上前查看時，才發現樹叢中有一隻黃金獵犬窩自己挖的小洞中。

黃金獵犬當下非常緊張害怕，就算男子拿出零食引誘也不願意讓人靠近，僅讓班卓近距離接觸，最後只好聯絡動物救援組織。沒想到竟幸運跟黃金獵犬的飼主取得聯繫，原來這隻黃金獵犬名叫路易（Louie），是前幾天在附近的寵物公園走失，事後又因為出現暴風雪，讓飼主遲遲找不到牠。

UPDATE: WE FOUND OUR LOUIE Edit 3: Louie sustained some pretty severe post adventure injuries. He requires surgery on... 由 Julia Neufeldt 發佈於 2020年11月11日 星期三

路易的飼主在通話不到半小時內就趕到現場，抱著愛犬激動落淚，溫馨場面逼哭現場所有人。班卓的飼主透露，班卓在今年8月曾遭人偷走，所以非常能夠體會路易飼主的心情，真的很開心他們一家可以團聚。