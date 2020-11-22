現代有不少人都會飼養寵物來陪伴自己，毛小孩對於各位飼主來說，就像是家人一樣重要的存在，因此當牠們生病、遇到意外的時候，飼主都會相當緊張難過。美國佛羅里達州一名飼主帶愛犬到湖邊散步時突然遭到鱷魚攻擊，狗狗被緊咬不放，飼主見狀氣得立刻跳下水中，徒手猛掰鱷魚嘴，成功救回了自己的愛犬。

@wingwomanmc would you? Walking the dog in florida around any body of water this is a risk we take. Florida wildlife be savages sometimes. ♬ original sound - MelissaChipps

根據《太陽報》報導，這段影片被分享到抖音平台，吸引超過800萬的觀看次數，一名身穿白色衣服的男子原本帶著自家飼養的小型犬在樹林中的湖畔旁散步，沒想到卻突然被潛伏在水中的鱷魚攻擊，狗狗瞬間被尖牙給一口咬住，並被拖入水中。

從畫面上可以看到，男子見到愛犬有危險，立刻奮不顧身地跳下水，徒手將鱷魚拉出了水面，並大力地掰開了牠的嘴巴，過程中小狗不斷發出哀號的叫聲，男子也因為要對抗鱷魚的力量而發出低沉的嘶吼聲，所幸最後小狗成功掙脫束縛，趕緊跑回岸上，遠離這個恐怖的地方，而男子則待在原地和鱷魚對峙著。

網友們看到影片後都感到非常震驚，紛紛留言：「這個舉動無疑是出自於愛，我不知道有多少人可以做到，但這隻狗狗有個好主人」、「天哪！看得我好心痛，好險最後沒事了」、「這告訴我們，遛狗時千萬不要太靠近水邊！」。

但有許多人看到後也表示擔心，因為佛羅里達州是個以鱷魚很多而聞名的地方，日前才有人目睹一隻體型巨大的鱷魚在高爾夫球場漫步，而且事實上，狗狗被鱷魚攻擊、吃下肚已經不是第一次發生，今年9月，一隻德國牧羊犬幼犬在自家後院玩耍時，就被鱷魚給吞食，讓飼主非常傷心。