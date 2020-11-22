「斜槓人生」是時下最夯的趨勢，不少藝人除了本身的演藝工作之外，也積極拓展其他領域的副業。有網友就好奇想知道，在台灣這麼多藝人開設的餐廳當中，哪間店經營的最成功？ 對此，許多饕客都紛紛跳出來推薦一間店，直呼：有名到炸！

一名網友在PTT八卦板以標題「藝人出來搞餐飲 哪間店經營的最成功？」發文，表示現在很多藝人都有開餐廳當副業，像是周杰倫、納豆、nono、黑人就分別經營了高級餐廳、燒肉店、飲料店、雞排攤等等。雖然有很多店不久後就倒光，但這也讓他好奇「談到最成功的例子，各位會想到誰啊？」

文章曝光後掀起論戰，其中不少饕客都狂推薦藍心湄經營的「kiki餐廳」、「藍心湄啊，Kiki老媽是真的好吃」、「kiki有名到韓國去」、「Kiki有名到炸，一堆韓國人都來台灣排隊」、「絕對是藍心湄」、「kiki餐廳很好吃」、「還有KIKI」、「絕對是藍心湄，其他人出的拌麵不知道在紅什麼」。

其中，也有人點名「KID野人」、「瓦城啊，拍電影紅不起來，出來開餐廳變連鎖企業」、「點點心是棒棒堂阿緯開的啊，娶對老婆了」、「簡沛恩也開得不錯」、「邵昕吧！在我家外面弄了個立祥公寓賣水餃」、「艋舺雞排感覺很成功」。