龐貝城位於義大利南部那不勒斯灣，公元79年時維蘇威火山爆發，讓居住於此的住民永久地被定格於火山灰之下，不過也因此，在約2000年後的現在，住民的遺骸與文物都被良好地保存，成為重要的歷史文物。近日，又有2具遺骸在龐貝古城的近郊處被發現，據推測2人應該為主僕關係。

綜合外媒報導，龐貝考古園區的官員透露，日前在距離古城700公尺處的朱利安那城（Civita Giuliana）挖掘一棟大型別墅，發現了新的2具遺骸，其中一人的年紀大約落在30到40歲之間，胸口處還披有一件溫暖的羊毛斗篷，推測他就是擁有這棟別墅的富翁；而另外一人的年紀則介於18到23歲之間，身上穿著束腰外衣，且脊椎骨有多處受損的痕跡，判定他生前可能從事著奴隸的工作。

考古學家也從衣著與骨骼體型研判，2人生前應是主僕關係(圖/美聯社)

園區主任馬西莫（Massimo Osanna）表示，這2名罹難者很可能是在早上火山第一次爆發，火山灰與碎石覆蓋龐貝城的時候，逃到了這棟位於郊區的別墅，不過最終還是抵擋不過死亡的命運，2人受到熱衝擊的「攻擊」而死亡，並且體現在他們緊縮的手腳上。

馬西莫將這次重大發現形容為「令人難以置信的非凡見證」，據悉2017年時也曾從相同的地區挖出3匹被套上馬具的馬的遺骸，儘管考古工作仍持續進行，但因為受到新冠肺炎疫情的影響，目前尚未開放遊客進到園區內觀光。