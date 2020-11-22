考古學家透過出土文物、遺址可以拼湊出人類過去的歷史、氣候、和生活狀態，甚至可以釐清物種和族群消失的原因。日前有學者在大陸挖到7顆果實化石，經過研究證實是1500萬年前的南酸棗。

根據陸媒《人民日報》報導，中國科學院南京地質古生物研究所的學者於11月19日在福建漳浦發現7顆1500萬年前的南酸棗化石，因為全都如同木乃伊一樣呈現脫水、乾枯的狀態，才得以保存下來。

團隊經過研究發現南酸棗化石和現代的結構差不多，差別在於現代南酸棗果核前端有5個萌發孔，化石卻有7個萌發孔，推斷「1500萬年前的遠古南酸棗，形態比現代子孫更加多樣」。

中科院南古所助理研究員王姿晰也透露，南酸棗在2000萬年前從廣泛遍布歐亞大陸，現在卻成了東亞地區特有的植物，但從這次的出土的化石可以證明，大陸華南地區的南酸棗很有可能從遠古就一直生存至今。據了解，南酸棗在8000多年前就開始被人們食用，現代大多用來釀酒或是製作南酸棗糕。