狗真的是人類最忠心的伙伴！日前，俄羅斯一間私人療養院因為不明原因發生火災，一隻懷孕的母狗發覺後，立刻跑進建築物內大聲吠叫，才順利地讓4名住戶逃生，然而身為這場火災最重要的救星，母狗卻因為吸入過多一氧化碳昏倒，全身都留下了嚴重的燒傷。

根據外媒報導，懷有身孕的母狗瑪蒂達（Matilda）日前驚覺一間療養院發生大火，於是立刻飛奔到建築物內大聲吼叫，喚醒了療養院的負責人，並順利救出了裡面的4名住民。不過最大功臣瑪蒂達卻因為吸入過多的一氧化碳而昏倒，身上有著多處的嚴重燒傷，差一點就命喪於火場。

Todos los residentes del hogar fueron rescatados por Bomberos, pero el animal sufrió quemaduras en la cara, orejas, el vientre y las patas, y se espera que dé a luz a varios cachorros a finales de mes. Según un veterinario, todos se están desarrollando bien. (2/3) #N4V pic.twitter.com/RHcGpRs70p — Noticias 4Visión (@noticias4vision) November 21, 2020

所幸最後瑪蒂達被動保志工救出，並送往位於聖彼得堡的瓦西列克（Vasilek）收容所急救，志工們透露牠雖然痛苦地哀嚎與顫抖，但仍勇敢地忍受了一切；據悉，牠頭部的毛髮幾乎被燒光，和背部、四腳都被纏上了紗布。

此外，瑪蒂達已經懷有身孕，獸醫表示由於牠是大型犬，不能確認腹中到底懷有幾個幼崽，但可以肯定的是，孩子們目前都還相當健康，只不過瑪蒂達的腹部燒傷，乳頭也有著嚴重的傷勢，將來孩子出生後恐怕不能親自替孩子哺乳，而牠的飼主也在這場火災中受傷，目前還沒有辦法照顧馬蒂達。