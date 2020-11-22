恐龍出現於中生代，並且曾支配全球的陸地生態系統，但在人類出現以前就早已全部滅絕，因此現代的人們必須透過挖掘出來的化石，來推測牠們的外型與生活方式和環境。2006年時，世界第一具完整的暴龍化石被科學家發現，最近終於捐給美國北卡羅萊納州的博物館，將在此進行展出。

兩具恐龍化石都捐給北卡羅萊納州自然科學博物館，將在2021年展出(影片來源/YouTube/Daily Mail)

綜合外媒報導，這具暴龍化石其實早在2006年的蒙大拿州被發現，不過在這段時間僅有10幾個人看過它的真面目，為了取出這重達14噸的骨頭，花費掉了好幾年的時間，考古學專家表示，這項發現可以說是「這個時代最重要的古生物學發現之一」，而且它還是世界上第一具且目前為止唯一的完整暴龍化石，在過往的發現都只有某幾個部位而已。

此外，在暴龍的旁邊還發現了一具三角龍的化石，而且令人驚訝的是，儘管經過了約6700萬年的時間，這些骨架也都保存地相當良好，包含身體輪廓、皮膚紋理以及鑲嵌在三角龍身體上的暴龍牙齒都依舊清晰可見，因此考古學家們認為，暴龍和三角龍在死前最後一刻很可能經歷了一場激戰，最後雙雙英勇戰死。

如今，這些恐龍化石都已經捐贈給北卡羅萊納州自然科學博物館，將在2021年開始舉辦展覽，博物館的考古學負責人林賽（Lindsay Zanno）表示：「我們將會用所有可以用的技術來研究這2具化石，它很可能永遠改變我們對於暴龍和三角龍這兩種世界上最受歡迎的恐龍的看法」。