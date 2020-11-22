生活中有時候總是會出現一些意料之外的驚喜！澳洲一名屋主近日就發現他們家碰上了「私闖民宅」的事件，只不過這個犯案兇手的真面目竟是一隻鸚鵡，牠用盡渾身力氣只打開了窗戶的一小角，下秒就慘被屋主當場抓包，害牠瞬間開啟「尬聊模式」，還厚臉皮地帶著同伴一起來討食！

妮可在拍完影片後也給2隻鸚鵡吃了一些堅果(影片來源/YouTube/Caters Clips)

根據《每日郵報》報導，44歲的屋主妮可（Nicole Inkley）住在澳洲雪梨，日前她待在家裡的時候，突然看見窗邊停著一隻鸚鵡，接下來竟頭腳並用，費盡吃奶的力氣想要把窗戶給打開，闖進家中，妮可見狀立刻拿出手機拍攝，還緩步地靠近那個「犯案地點」，鸚鵡看見被屋主抓包後，直接定格在原地，只有頭尷尬地左顧右盼。

不過鸚鵡的力氣不夠大，打開的一小角沒有辦法讓牠進入，妮可輕聲地問牠：「你在做什麼？」，鸚鵡「尬聊模式」的開關瞬間被啟動，牠先是跟著輕輕地叫了一聲，在妮可說：「你瘋了，不是嗎？」之後，更是高亢地叫了起來，甚至妮可說了「哈囉」，牠也熱情地回覆：「哈囉！」。

之後鏡頭往右方移動，竟還有一隻同伴站在旁邊等候，妮可在拍完影片後也給了牠們一些堅果吃，並將這段搞笑的畫面分享到網路中，還開玩笑地表示，如果當時那隻鸚鵡真的推開了窗戶，很可能以後每天都會來她的廚房偷堅果吃。