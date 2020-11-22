美國佛羅里達州的海灘上最近竟出現了一具疑似「斷頭屍」的不明物體，因為它的外表被滿滿的藤壺給覆蓋住，很難辨別它的「真實身分」，讓前去淨灘的志工看到後嚇了一跳，一旁的遊客也連忙報警，不過當他們走上前仔細查看，才發現根本就是一場天大的烏龍事件！

根據《Insider》報導，美國佛羅里達州的環保非營利組織「Ocean Hour」，前陣子發起了全州的淨灘活動，然而志工凱瑟琳（Kathleen）在珀迪多基海灘（Perdido Key）進行淨灘的時候，卻突然看見沙灘上有一個詭異的不明物體，上面纏滿了藤壺讓人難以辨別它的「真實身分」，不過因為這個東西有著類似於人類的雙腿和身軀，看起來就像是一具「斷頭屍」，讓她瞬間嚇了一大跳，而附近的遊客見狀後也趕忙報警。

在等待警方到達現場的期間，凱瑟琳鼓起勇氣，上前查看這具遺體的模樣，不過卻察覺好像有一點不對勁，經過觀察和觸摸後，發現這具遺體的材質竟然是「塑膠製」的，這才意識到這個不明物體根本就只是一具人形模特兒。

凱瑟琳終於鬆了一口氣，並推測人體模特可能是在海上漂流的時間太久，才會全身都纏滿了藤壺，頭部也因此脫落，進而造成了這起虛驚一場的意外。事後，「Ocean Hour」也在臉書專頁分享了這次的驚險故事，表示：「我們都很開心這不是一具真的遺體」。