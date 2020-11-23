人與貓之間也能譜出動人友情！一對日本夫婦長年旅居英國，家裡的2隻貓咪在這段期間因為經常和洗窗戶的大叔隔窗互動，培養出好感情。在一家人準備搬回東京的時候，還特別讓貓咪和大叔相見歡，場面十分溫馨感人。

日本女網友Rina Takei因為丈夫工作的關係在英國旅居長達6年，期間夫婦倆除了領養黑貓Guinness和橘捲毛貓Pimms外，還生下了兒子Nagi，一家5口生活在有著大片玻璃落地窗的大樓裡。

特別喜歡趴在窗邊曬日光浴的Guinness和Pimms漸漸注意到負責清洗大樓窗戶的2名大叔，每當他們來工作的時候都會好奇地上前關切。而大叔們在工作之餘也會隔著窗戶和牠們互動，久而久之竟培養出另類友情，萬聖節的時候還特別搞怪戴上面具來工作，讓Rina一家人全被逗樂。

今年初Rina丈夫在海外的工作結束，準備舉家搬回東京生活，Rina因此決定要邀請2名大叔來家裡作客，讓一直隔窗相望的2人2貓可以相見歡。等到相聚的瞬間，怕生的Guinness非但沒有躲起來，還大方讓大叔摸摸抱抱，就像老朋友一樣自在相處。

一家人要返回日本當天，大叔還特定前來送機，和相伴6年的「玻璃窗朋友」好好道別。這段動人的人貓情緣曝光後也引起熱議，讓網友全大呼暖心。