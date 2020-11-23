別再說新竹是美食沙漠！在地人怒推21間名店打臉：有心找一堆

新竹經常被網友戲稱是「美食沙漠」，更嘲諷最好吃的餐廳就是連鎖速食店麥當勞。對此，一名在地女大生跳出來分析，這是網友的刻板印象，更怒推21家美食店平反「是看有沒有用心去找」！

一名來自新竹的女大生在論壇Dcard發文，表示她在外縣市念書時，老是聽別人說「新竹是美食沙漠」，讓她越聽越生氣。她指出，新竹人大部分都是客家人，口味偏向鹹、油、香，還喜歡使用油蔥酥及重口味的調味料，這樣的飲食方式可能會讓閩南人吃不習慣。

女大生進一步分析，新竹物價高、交通不便、沒人介紹等因素，也讓外地人容易錯過道地美食，再加上「新竹美食只有麥當勞」的謠言一傳十、十傳百，久而久之就成為大家既定的印象。為了幫家鄉美食平反，原PO也整理了21家平價美食，強調「美食很多是要看有沒有用心去找，真的不合胃口再來說難吃，希望大家不要被偏見影響。」

文章曝光後有不少人也出面贊聲，紛紛留言「新竹超多好吃的阿~~快去踩點」、「其實新竹有很多好吃的小點心啦～」、「新竹人真心覺得新竹不是美食沙漠，好吃的小吃店很多，有特色的網美店也很多，巨城這兩年也很有進步，缺點就是交通而已」、「我真的覺得新竹食物很好吃」。

但也有網友覺得，新竹被稱為美食沙漠的原因並不是因為沒有好吃的，而是踩雷機率很高，不是太貴就是很難吃。反觀外縣市隨便吃都可以吃到還可以的食物。直言「美食沙漠這種名詞本來就是比較出來的，當然是比例問題，怎麼可能整個縣市沒有半間好吃的！」