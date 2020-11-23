台南近日為進行鐵路地下化工程，將長榮路地下道封閉，並直接在原地建了一座臨時鋼便橋替代，預計12月15日開放通車。一名喜愛攝影的網友日前經過時隨手拍了一張照片，PO上網後因為角度加上坡度的關係，看起來就好像一座大型「雲霄飛車」，讓民眾看了膽戰心驚。

飛向宇宙，浩瀚無垠!! 長榮臨時鋼便橋預計12/15通車!! 實際現場看沒那麼陡啦XD 不過由於斜坡後緊接著一個大彎道，所以還是要放慢車速，小心通行。 這座橋將持續使用到鐵路地下化完工後，之後再拆除恢復平面道路通行。 . 圖/ @huangmingfu_photography 由台南式發佈於 2020年11月22日 星期日

臉書粉專「台南式」日前分享了一名IG帳號為huangmingfu_photography的網友所拍攝的長榮路鋼便橋，幾乎垂直的陡峭斜坡，不仔細看還以為是哪個遊樂園的雲霄飛車！但粉專也補充，純粹是照片角度的關係，實際現場看沒有這麼可怕，不過還是要提醒，坡度後面緊接著就是一個大彎道，行駛的時候還是要減速慢行。

網友看到照片後紛紛笑稱「史上最刺激的雲霄飛車在台南」、「來喔台南巨型溜滑梯來囉」、「感覺是快飛出去了！」、「手排上坡起步路考考場」、「開上去剛好到天堂」、「雙軌跳台」、「下面是刀劍油鍋」、「這會不會有一天出事呀…」。

::破解交通黑暗期--長榮路臨時鋼便橋:: 原先的長榮路地下道連接臺南市東區及北區，屬於重要幹道，交通流量很大，但為執行「臺南鐵路地下化工程」需求，必須將長榮路地下道封閉後施工，因此設置長榮路臨時鋼便橋替代以因應交通黑暗期。此便橋屬鋼骨結構... 由交通部鐵道局發佈於 2020年10月29日 星期四

據了解，該路段因為火車沒有地下化，路面上的軌道、平交道讓附近居民長期飽受塞車之苦，施工階段為了民眾方便才會興建鋼便橋，會一直持續使用到鐵路地下化完工，再拆除恢復平面道路。