雙11當天各電商都推出優惠活動，吸引消費者購物，造成雙11結束後物流大塞車，倉庫中都堆滿了包裹，不過現在已經過12天，大多數的包裹都被安全送到消費者的手中。一名網友也在雙11當天在淘寶上購物，然而一直都沒有收到貨，於是好奇查詢物流，沒想到他的包裹竟一路流浪到內蒙古！

這名網友在《爆廢公社二館》中發文，表示雙11當天自己在淘寶上購買了一些東西，並請店家寄送到台灣，不過他隔天查詢物流狀況的時候，就發現包裹竟然正在前往詭異的地方，將被送往「哈爾濱」，PO主立刻向店家反應，請他讓包裹送回深圳集運，之後他也好奇詢問，自己的包裹為何會被送到哈爾濱，店家則回覆：「因為你地址有個哈，所以就不小心發過去了」。

等待了好幾天，卻遲遲沒有到貨的跡象，PO主又再度查詢物流，沒想到這次包裹竟被送到了「內蒙古」的「呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗」，從深圳到黑龍江共3665公里加上再到內蒙古的482公里，包裹走的路程竟高達4171公里。

這一切都讓PO主感到超級傻眼，忍不住吐槽：「都去了內蒙古怎麼不去一下西藏咧」，但朋友也勸他不要鐵齒：「搞不好週三它就在西藏了」，對此他也幽默應對，「拜託它去，這樣讓我感覺我的包裹可能被加持過了」。

貼文曝光後，網友們也都覺得相當誇張，紛紛笑說：「這包裏…竟可這樣專車載遊耶～好羨慕哦」、「人家是旅行青蛙，你是旅行包裹」、「連包裹的旅程都比我的人生精彩」、「世界那麼大，連包裹也想去走走看看」、「你的包裹在環遊世界了」、「對不起，我笑了，你的包裹幫你完成繞地球一圈的夢想」。

事實上，在台灣有「哈」的地名和街道名稱滿少見的，因此有網友就列出了幾個可能的地點，像是台北的「哈密街」以及高雄的「哈爾濱街」、「察哈爾街」等等。