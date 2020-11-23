在許多人眼裡，任何山珍海味都比不上媽媽燒的家常菜，不過日前一名網友就被媽媽天兵的舉動給打敗了。有名網友某次吃完媽媽幫他帶的便當後，一直覺得滷蛋鹹的很不對勁，沒想到一問之下才發現驚人真相，讓他當場傻眼。

媽媽事後才發現原來是買到鹹蛋來滷才會這麼鹹。(圖翻攝自FB/爆廢公社二館)

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示日前突然想起某次媽媽幫他帶的便當時，吃完覺得裡面的滷蛋鹹的好誇張，忍不住傳訊息和媽媽抱怨「有點過頭了，蛋黃好鹹阿～」。媽媽則回覆應該是泡過醬油的關係，叫兒子多喝水就好。

直到過了一個小時後，媽媽才又傳訊息自首說，「兒子我買到了鹹蛋來滷了，難怪很鹹，I'm sorry」這才發現不是滷過頭，而是鹹蛋又「鹹上加鹹」才會這麼難以入口，讓原PO傻眼直呼「難怪！」

文章曝光後掀起熱議，網友看了都被糊塗的媽媽給笑翻，紛紛留言「有黑暗料理的感覺」、「這個有戳到我的笑點」、「這個直逼洗腎的地步了」、「滷鹹蛋唷！太嗨了！剝殼不會覺得難剝不太一樣嗎」、「兒子：原來是鹹蛋啊！對了，我在洗腎」但有網友也透露，其實真的有店家是用鹹蛋來滷「高雄有一家碗粿的滷蛋也是鹹蛋，真的鹹到跳電流舞」。