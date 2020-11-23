相信不少人留意到，無論是在港劇或是英國影集中，法庭上的法官和律師都會戴著一頂白色的捲翹假髮，在英國，假髮甚至被視為是法官和律師在法庭上的重要組成，不僅在視覺上塑造出法律的至高無上性，也能提升莊嚴肅穆的儀式感。但事實上，這項傳統源自於可怕的傳染病，與歐洲人不愛洗澡的陋習。

17世紀的歐洲社會，多數的假髮是由白馬鬃製作而成，且只有社會菁英才能戴馬毛假髮，至於一般百姓只能用山羊、棉花或死人毛髮來代替。然而假髮之所以在古歐洲盛行，源自於當時人口越來越多，但民眾衛生觀念薄弱，以至於發生兩大嚴重問題。

其一是人們始終擺脫不掉蝨子的困擾，只能任由蝨子躲在頭髮裡吸取養分，不斷茁壯成長，但最後因為搔癢難耐，不得不剃掉一頭秀髮，而一頂假髮就能輕鬆解決美觀的問題。

其次是有越來越多的人感染了性病，但當時抗生素還沒有廣泛用於治療，導致感染者飽受皮疹、失明、痴呆、開放性潰瘍和脫髮的折磨；尤其是脫髮問題，在貴族社交圈中尤為嚴重，為了遮羞，於是假髮在歐洲上流圈也逐漸蔚為風潮，到最後竟然成了身分的象徵。

假髮傳入英國後，身為上流菁英階層一份子的法官們也幾乎是人手一頂假髮，17世紀開始，英國法庭上清一色全是戴著白馬鬃假髮的法官和律師，他們也以此為榮，絲毫不在乎假髮的源起其實相當不堪。到了1780年後，假髮甚至有了長短之分，短髮一般是在審理民事案件時和在平時法庭上佩戴；長髮則是在審理刑事案件以及盛大活動、禮儀場所中出現。

在英國律政界，假髮戴的越久、越老、越髒，說明經驗越豐富。牛頓甚至曾說過，假髮是英國刑事法庭的一部分，如果大律師不佩戴假髮，就是對法庭的侮辱。