大貓熊寶寶「圓寶」已經出生5個月了，體重也超過10公斤，最近牠的體力和行動力也有了大幅的提升，醒著的時間逐漸變長，對於各種新事物都充滿著好奇和挑戰心，正式晉升為「小皮熊」！每到戶外活動時間，圓寶總是喜歡鑽進牠的專屬「秘密基地」，把全身都弄得髒兮兮的，就像一顆露餡的芝麻湯圓。

圓寶變身「小皮熊」 公開專屬秘密基地！(影片來源/YouTube/臺北市立動物園)

保育員透露，圓寶目前已經進入了「調皮期」，對於新的事物和環境都充滿好奇和挑戰心，媽媽圓圓的帶娃方法則採取「睜一隻眼、閉一隻眼」的開放態度，剛開始牠會先守在一旁，等到確認安全無虞了，就會放手讓圓寶盡情去探險。

圓寶偶爾會咬秘密基地裡的觀音棕竹當作「固牙器」(圖/臺北市立動物園提供)

而圓寶也找了自己專屬的「秘密基地」，是位於戶外活動場地的「觀音棕竹」區，每次只要一出門，圓寶就會直奔秘密基地，在裡面探險、玩躲貓貓，偶爾也會咬一下觀音棕竹當作「固齒器」，累了的話就直接倒頭就睡，也因此常常需要出動保育員來把圓寶給抱回去。

圓寶出去玩總是會弄得全身髒兮兮，保育員就得派出粉紅毛巾來幫圓寶擦澡(圖/臺北市立動物園提供)

而且每次圓寶只要一出去玩，就會把自己全身都弄得髒兮兮的，保育員就必須拿出被稱作「那塊布」的粉紅毛巾來幫牠擦澡，讓圓寶可以從一顆露餡的芝麻湯圓變回可愛的黑白小熊。

圓寶和姊姊的老朋友「藍桶君」也相處得非常融洽，喜歡坐在裡面搖啊搖(圖/臺北市立動物園提供)

雖然很愛直奔秘密基地玩耍，但圓寶也沒有忘記自己新交的朋友，姊姊「圓仔」的老相識「藍桶君」也和圓寶相處得非常融洽，圓寶總是會把自己小小的身體塞進桶子中搖晃，躲在藍桶君的「懷抱」中可以抓癢、咬手，還可以睡覺，讓圓寶真的非常舒適且享受。