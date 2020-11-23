近年來韓流四起，南韓繼日本之後，成了不少台灣民眾的旅遊首選，不過就有網友不禁好奇，為何南韓在台灣人的移民考量中卻始終冷門？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後關鍵。

原PO今（23日）在PTT「八卦板」以「為什麼很少看到移民南韓的文？」為題，PO文指出，板上有不少南韓在各方面贏台灣的文章，包括南韓從破產後急起直追，到現在科技實力和薪資大勝台灣，加上房價物價又比台灣低，更不用講文化實力橫掃全世界，讓他不禁好奇「除去西歐美澳這些熱門移民，怎麼移民都很少提到南韓？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒直指南韓社會風氣是主因，「他們很排外啊」、「韓國人比日本更排外」、「除了偶像崇拜，其他方面都沒吸引力」、「沒女權」、「有韓國人上電視分享，嫁去那邊的女生滿慘的，感覺二等」、「韓國的民情是台日韓裡面最讓人窒息的，台灣社會風氣之開放，根本就歐美掛了」。

也有網友吐槽，南韓本身就有不少人想移民海外，「他們都想逃出來了」、「南韓人民自己都想辦法移民了」、「韓國出國唸書的幾乎都拼死留在當地好嗎」、「日本＞台灣>南韓」、「韓國一堆移民國外，他們英文補習班有夠恐怖」、「被一堆財團控制的地獄地方，跑去那幹嘛」。