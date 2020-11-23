英國近日發生了一起車禍意外，一名駕駛開著保時捷最新款的電動車出門，要到朋友家作客，然而在上斜坡的時候，駕駛原本要踩煞車卻誤踩油門，電動車瞬間往前暴衝，連撞2台停在旁邊的無辜車輛，由於這款電動車要價13萬英鎊（約新台幣492萬），讓不少網友看到後都覺得心如刀割！

駕駛當時要來拜訪朋友，結果意外發生車禍，所幸傷勢不嚴重(影片來源/YouTube/Rahulio Geordio)

根據《太陽報》報導，這名駕駛當時開著保時捷在今年上半年新推出的電動車「Taycan」，它的價格大約落在13萬英鎊左右，從監視器的畫面可以看到，當時駕駛正要開上一個彎曲的斜坡道，沒想到中途卻錯把油門當成煞車，整輛電動車瞬間往前暴衝，先是撞上了停在旁邊的黑色休旅車後，又翻牆直接輾壓停在低處的藍色轎車。

附近的居民聽到巨大的撞擊聲響都嚇了一大跳，紛紛打開門查看狀況，發現有車禍發生後，便上前幫助駕駛離開車內，目擊者在採訪中表示，這名駕駛看上去人非常友善和真誠，「我為這傢伙感到難過，他砸壞了自己新買的保時捷」，也慶幸駕駛並沒有受到嚴重的傷勢，只有一點撞傷和瘀青而已。

這段影片曝光之後，立刻引起大批網友的關注，截至目前為止，在YouTube已經超過30萬人觀看，推特上更是突破400萬觀看次數，不少人都無情地留言吐槽駕駛：「沉默，但致命」、「從字面上解釋，駕駛確實把控制系統發射出去了」、「我想知道他到底是怎麼做的？」。據悉，這輛保時捷在事發後便請來吊車將之送往維修廠。