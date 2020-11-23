美味的湯頭和Q彈的麵條，再搭配誘人的叉燒肉，日本拉麵享譽國際，連外國人都愛不釋手，不過日前就有網友不解，為何拉麵都會放上海苔裝飾？超軟爛口感讓他敬謝不敏，對此，就有達人分享超專業吃法，掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「拉麵的海苔是幹嘛的？」為題，PO文指出，「為什麼拉麵很多都有海苔？單吃要脆不脆、要軟不軟的，也不知道要包什麼吃…」讓他忍不住吐槽「是讓你泡到爛掉，當海帶湯的概念？」百思不得解背後用意究竟為何。

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「整個濕濕軟軟的噁爆」、「真的會第一個就吃掉的東西，也沒有覺得跟湯很搭」、「海苔就是要單吃，脆脆的那種，泡在湯裡是在幹嘛」、「日本人超愛，但我日本在住第四年了還是覺得拉麵的海苔很雞肋」。

不過也有網友指出海苔的關鍵用處在於裝飾，「看起來比較高級啊」、「裝飾用，你不知道嘛？」、「拿來佔空間，看起來比較豐富」。

更有達人分享美味吃法，「要你點白飯來配」、「海苔吸湯汁後超好吃啊」、「認真回：包叉燒肉夾湯汁一起吃，口感多層次」。