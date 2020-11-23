台積電靠著卓越的晶圓代工技術，成為全球半導體產業不可或缺的重要角色，被譽為台股的「護國神山」，近期股價再創新高，一張漲到近50萬元，讓不少觀望的股民心癢難耐。就有一名網友透露，如果3月入手的話，現在早已賺進40萬，因此十分猶豫是否該出手？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「Stock板」以「2330（台積電）買下去會很痛的話，還要買嗎？」為題，PO文指出觀望台積電已久，「3月一張27萬的時候沒買，因為覺得貴，也沒有買過股票，那時候大概可以買兩張，如果有買的話現在賺40萬了…」時至今日，台積電的漲幅已高到自己現在的存款只夠買下一張股票，讓他很猶豫是否該入手。

他接著表示「現在只能買一張，但是再漲下去，會連一張都買不起了！將來有存到現在這價位兩張的錢的話，我覺得到那時候2330的價錢，兩張還是買不起，現在48.8萬真的是挺高的，怎麼辦？要忍痛買下去嗎？大家覺得買一張會很痛的話，還要追買2330嗎？不買，將來極大機率後悔第二次？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你的問題在於你對台積電信仰夠不夠」、「錢沒有不見，只是變成2330」、「如果你不缺買台積電的這筆錢的話，就追高賭賭看吧」、「現在不買，以後也不會買」、「三百的時候也一堆人說上漲空間不多」、「投資風險自負」、「不是很爽就是很痛，買了才知道」。

不過也有人點破關鍵，狂勸「會痛不要買」、「不要買你買不起或成為你財產負擔的東西」、「覺得價位高就不要買，又不是只有一檔股票，要賺錢就要花時間研究」、「會痛不要再買，抱不住＝白買」。