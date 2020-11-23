現在有不少詐騙集團都非常猖獗，時常聽聞相關的案件發生，因此警方和銀行行員對於疑似被詐騙的行為都會多加留意，防止民眾被騙。最近，一名人夫到郵局連續使用了4台ATM，詭異的行徑引起行員注意，立刻上前關切，沒想到人夫一開口就瞬間哽咽，吐出背後的悲哀實情。

一名網友在《爆廢公社二館》中分享這段經歷，他透露自己日前到某間ATM機台比較多的郵局去領錢，但是因為過程不太順利，讓他連續更換了3、4次機台使用，沒想到卻被眼尖的行員給注意到，悄悄地湊到他的身邊，並用嚴厲的語氣詢問：「有什麼需要幫忙嗎？」。

但當下有很多人，再加上他有口難言，覺得場面有些丟臉，於是選擇不給予回應，行員見狀仍堅持不懈，持續和PO主溝通：「先生你不回我無法幫助您，你這樣會被騙」，他才終於妥協，小聲地要求要到人少一點的地方再說。

之後行員貼心地把他帶到角落，關心地詢問他是不是遇到了什麼麻煩，還主動提出可以幫忙報警協助，不過劇情急轉直下，PO主語帶哽咽地說道：「我找不到可以領百元的機器，我老婆只給我三百」，場面頓時陷入一陣尷尬，行員只好趕忙表示會盡快請人補鈔，才終於結束這烏龍事件。

此文一出讓許多網友都笑到不行，「我也都是領百鈔的人，我也常常挑機器」、「結果那位行員會不會跟著您一起落淚，說他懂」、「好老公，你可以累積4天領1000，200送老婆」，也有人建議PO主在領錢之前可以先注意看看ATM附近的標示，通常可以領百元鈔的都會附註，或是也可以直接臨櫃領錢，避免尷尬的場面再度發生。