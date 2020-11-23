狗狗是人類最忠心的伙伴，當牠們認定了一個主人，就會用全部的心意去愛牠的主人。俄羅斯一隻狗狗的主人在11年前因為車禍過世，而那隻狗狗竟一直待在事發地，附近的居民雖然曾經想要收養牠，但牠總是會偷跑回這個地方，想要等待最親愛的主人回來，讓大家看了都很不捨。

米什卡的遭遇附近的居民都知道，因此經常給牠食物、照顧牠(影片來源/YouTube/Телеканал 360)

根據俄羅斯媒體報導，這隻狗狗叫作米什卡（Mishka），2009年時牠的主人帶著牠在托博爾斯克（Tobolsk）中散步，準備前往當地的一條河畔旁，不過途中主人卻不幸遭遇車禍，沒能躲得過死劫，離開了人世間，米什卡目擊主人死亡的瞬間非常難過，甚至發出了哀鳴聲，不過在那之後，牠一直守候在車禍事發地的路旁，等待主人再次回到身邊，至今已經長達11年的時間。

米什卡的故事也被附近的居民所熟知，大家都會提供食物並照顧牠，不過牠卻還是非常害怕車和人類，不讓任何人接近牠，雖然過去曾有人試圖把米什卡帶回家中，想要收養牠，但最終牠還是會跑回原本的位置繼續苦守。

最近，有關於米什卡的遭遇在網路上受到大家關注，有不少人都前來探訪牠，還有好心的司機替牠搭建了一個溫暖的窩，獸醫也親自到現場幫忙診斷、查看牠的身體狀況，米什卡怕人的情緒也逐漸好轉，開始願意接受陌生人手中的食物，只是牠仍然在努力等待心愛的主人回來。