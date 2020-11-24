國外一名民眾日前外出時，目擊一幕最糗搭訕過程，當時一隻貓與狗在路上相遇，猶如偶像劇中的巧遇情節，走路姿勢嫵媚的虎斑貓，似乎想吸引狗的注意，因此就趴在地上想誘惑對方，豈料下一秒直接摔進洞裡，讓牠尷尬的不敢出來了。

網友@Elice15598將影片上傳抖音，虎斑貓在街上發現對面走來一隻小帥狗，虎斑貓當下走的越來越嫵媚，疑似想吸引對方的目光，正當雙方擦肩而過時，虎斑貓馬上躺地撒嬌，翻出腹部展現自己的魅力，果然成功吸引小帥狗注意。

豈料虎斑貓未注意到，牠的身後就是水溝洞口，當牠側身一翻時，整隻貓直接滑進下水道裡，小帥狗發現後，隨即上前查看，而虎斑貓像是覺得太丟臉，只探出一顆頭查看外面的狀況，當與帥狗四目相交時，場面尷尬到爆炸，虎斑貓只好裝沒事繼續待在水溝裡。

影片曝光後，讓不少網友笑翻，表示「最糗搭訕」、「如果是我，我也會找洞鑽啊」、「大家常說貓是液體，沒想到是真的」、「貓忍術之洞遁」、「連狗也被嚇到」、「本想撒嬌賣個萌，奈何...」、「狗狗感覺很錯愕啊」、「貓咪被小丑抓走了啦」。