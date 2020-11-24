美國一對夫妻上月搬入新家後在櫃子裡發現一盒古幣，他們非但沒有占為己有，還急忙聯絡原屋主歸還，讓原屋主對夫妻倆誠實的行為十分感動，原屋主也透露，這套古幣是1800年代製造，實際價值高達新台幣72萬元。

A South Carolina couple found a forgotten treasure while settling into their new home: dozens of gold and silver coins worth thousands of dollars. And they gave it back. https://t.co/Gf4PtTMWlw — CNN (@CNN) November 18, 2020

根據外媒報導，美國南卡羅來那州一對夫婦詹姆斯（James Munford）和克拉麗莎（Clarrisa）近日搬進新家。整理家裡環境的時候，突然在壁櫥裡發現藏有一個內置抽屜，裡面還有2箱古硬幣，分別裝著46枚金幣和18枚銀幣。

詹姆斯認為這些硬幣應該非常值錢，很有可能是家族傳家寶，立刻聯絡前屋主，想要趕快歸還。詹姆斯表示「說實話，我們真的不在乎硬幣的價值，只知道硬幣是他的。」前屋主收到通知則非常驚訝，因為他一直以為硬幣都放在保險箱裡。

原屋主透露，這些硬幣是在1800年代所製造，總共價值約2萬5千美元，折合新台幣約72萬元，幾個月前他將硬幣藏在櫃子中，但因搬家太匆忙就把這件事忘了，直到買屋夫妻聯絡他才知道遺失了寶物。他也對夫妻倆誠實的表現印象深刻「如果他們將硬幣賣掉獨吞，我也完全不會發現這件事，真的太感謝了，現在有誠信的人真的不多了。」