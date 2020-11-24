狗就算遇到危險，仍會不顧自己的安危保護主人。馬來西亞加影市政府，日前派出抓狗大隊，在街道上圍捕流浪狗，期間有5隻流浪犬完全不怕被抓，還圍著一名睡在地上的遊民，看似想保護他不受人欺負，眾人推測他平時應該有幫忙餵狗，因此對流浪狗而言，遊民就是牠們的主人。

根據《中國報》報導，加影市政府(MPKJ)20日與衛生部門（JPPK），進行6個半小時的捕狗行動，分別於工業區與住宅區抓了約20隻流浪狗，豈料當時圍捕一群流浪狗時，其中5隻狗竟不逃走，甚至圍在一名睡路邊的遊民身邊，看似正在守護他不被人打擾。

Mpkj posted this photos on their wall. See how heartless and cruel these people are to a homeless man. All he had was... 由 Malaysia Independent Animal Rescue 發佈於 2020年11月22日 星期日

照片曝光後，不少網友推測，該名遊民平時應該會餵狗，因此被5隻流浪狗視為主人，當陌生人靠近造成威脅時，儘管是面對抓狗的執法人員，但牠們仍選擇保護主人，堅持圍在他的身邊不肯離開，但牠們卻不知道，自己才是被捕的對象，畫面讓人看得格外心疼。

而消息曝光後，不少網友認為，市政府人員應該將精力放於清理經常堵塞的水溝、街道上垃圾等，解決市容問題，而不是著重於捕流浪狗，更有人建議，應該採用誘捕、絕育、放回原地(Trap Neuter Return，縮寫：TNR)，來控制流浪狗的數量，這也是多數國家控管狗數量的人道方法。

這照片也被分享於當地救援組織「Malaysia Independent Animal Rescue」臉書，表示即使流浪狗即將被抓，甚至面臨死亡，但牠們仍未離開過主人，希望民眾可以重視棄養問題。馬來西亞目前仍未採用TNR，依舊以傳統的方式抓狗，而流浪狗在7天內若未被領養，將面臨人道毀滅的命運。