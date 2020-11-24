美國一隻名叫Beave的呆萌河狸寶寶近日在網路上受到關注，牠3個月大時在路邊被民眾發現，經通報之後由野生動物專家Nancy Coyne接手照顧。沒想到被收編的Beave竟然一天到晚在家裡建水壩「報恩」，特殊行徑讓Nancy看了又好氣又好笑。

今年5月，有民眾在路邊發現一隻3個月大的河狸寶寶，隨即通報野生動物救援組織RAISING THE WILD。創立該組織的老闆Nancy本身也是野生動物權威，她認為河狸寶寶的父母應該是被盜獵者殺害，因為河狸父母很少會將寶寶帶離牠們的巢穴。

實際上河狸寶寶出生後會待在父母身邊至少2年，學習生活中的所有技能，包括游泳、潛水甚至是吃東西，再加上附近的動物保護區又因為疫情全部關閉，Nancy決定擔下養母的責任收養河狸寶寶，花費2年的時間教會牠所有求生技能，直到牠準備好自理生活，重返大自然。

Nancy將河狸寶寶取名為Beave，透過女兒的建議，開始在影音平台上TikTok上紀錄牠有趣的日常生活，沒想到竟意外爆紅。目前9個月大的Beave現在已經有逾57萬粉絲追蹤，影片觀看次數更高達千萬次。

但讓Nancy困擾的是，被稱為「自然界水壩工程師」河狸，不用教就自帶蓋水壩功能，所以Beave經常在家裡打造一座又一座的自製水壩送給Nancy當驚喜，而材料來源通常都是家裡的生活用品，像是電器或是高跟鞋等等，讓她無奈表示「牠幾乎每天晚上都在蓋水壩，每當我清理掉一個水壩，牠就又蓋好另外一座！」

@beaverbabyfurrylove Not sure how he moved the vacuum but I draw the line at the shoes. Click on my bio for Beaves YouTube videos on his rehab and release story. ##fyp ♬ original sound - Beave

Nancy最後也提醒，雖然Beave看起來很可愛，但牠畢竟是野生動物，並不適合當寵物，而且總有一天會出現攻擊性，屆時就是牠準備離開的時間，預計將是2022年左右。