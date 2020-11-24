藏了10年都沒人發現！美國紐約羅徹斯特理工學院一群大一學生，日前在課堂自造一台紫外線螢光成像機，並嘗試分析一張15世紀手稿，在實驗測試期間，竟意外照出手稿背後的隱藏文字，讓參與的學生驚呼「手稿放了10年，都沒有人注意到」。

羅徹斯特理工學院也在youtube頻道分享學生的成果。(影片來源/youtube/Rochester Institute of Technology)

根據《每日郵報》報導，羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)大一學生組成小組，進行「Innovative Freshman Experience」實驗計畫，期間製造出紫外線多光譜成像系統，之後向學院圖書館借了幾張15世紀的羊皮紙手稿，嘗試使用機器進行分析，未料羊皮紙在紫外線照射下，不只出現紙表面上的文字，甚至隱約能看到手稿背後的深色法國草書。

由於在中世紀時期，羊皮紙非常昂貴，因此當時的人們在書寫時，會將舊皮紙上不用的文字刮去，再重複使用，並寫上新文字覆蓋，才會呈現一頁夾有多層文字的狀況，而遭刮去的文字僅用肉眼是看不見的，必須使用光譜系統照射，才能夠將底層文字的痕跡顯現出來。

影像科學系學生拉蘭納(Zoë LaLena)說，「這真的是太神奇了。因為這一份文件已被收藏10年，但都沒有人注意過」，而手稿一共有30頁，剩下的29頁也可能還有未被發現的隱藏文字。手稿原屬於曾任教該校的老師埃格（Otto F. Ege），之後由學院的藝術圖書館收藏。

而學生將手稿放於紫外線系統照射，並用相機捕捉到隱藏文字，再轉移至電腦提高可讀性，目前手稿交由歷史學家檢查，確認手稿文本及含意，卡里印刷藝術(Cary Graphic Arts Collection)館長加爾布雷斯(Steven Galbraith)提到，「這個發現令人興奮，各地學者對類似手稿進行廣泛研究，卻從未使用紫外線或完全成像系統測試」。